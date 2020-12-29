Rehin aldığı annesini öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Hacı Ali Öztürk mahallesinde meydana gelen olayda, Uğur Dönmez (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile Dönmez'i (55) evde rehin aldı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sürdüğü sırada Hacı Ali Öztürk, balkona kaçan annesine pompalı tüfekle ateş etti.

Silah sesi üzerine eve giren özel harekât ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan anne Vesile Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vesile Dönmez'in cenazesi otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı gözaltına alındı.



Vesile Dönmez (sol başta), Uğur Dönmez (ortada)