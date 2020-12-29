Ardahan’da meslekler kayboluyor

Türkiye'nin sınır kenti Ardahan, aynı zamanda birçok meslek erbabında yetiştirildiği bir il yapısına sahip. Birçok meslek Ardahan'da çok eski yıllardan beri icra edilirken meslekler artık son temsilcileri ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Son teknolojik gelişmeler karşısında direnme gücü kalmayan, saraççılık, süpürgecilik, yorgancılık, keçecilik, değirmencilik ve buna benzer bir çok meslek ekolojik denge bağlamında çok önemli olmasına rağmen bu gün çalışacak çırak bulunamadığı için son temsilcilerle birlikte artık gelecekte anılarda kalacağını belirten Ardahan İl Kültür Turizm Müdürü Efsal Alantar, "Bu işler sadece devlet eliyle olmaz, bu meslekler aynı zamanda kadim Anadolu insanının zengin kültür birikimiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden toplum olarak ta sahip çıkılması gerekiyor. Ancak maalesef gençler bu mesleklere ilgi duymuyor. O yüzden toplum olarak bu zengin kültürümüzün ürünü meslekleri yaşatmak için geçlerimizi bilinçlendirip, bu meslekleri gelecek kuşaklara da ulaştırmamız lazım." dedi.

Güney Kafkasya'nın bu güzide sınır kenti, onlarca farklı kültürden insanın bir arada yaşaması ve etkileşim kurması bu topraklarda ekilen barış tohumları olarak kabul edildiğini, ortaya çıkan mahsul kültürel zenginlik ve binlerce yılın izini taşıyan el sanatlarının ve mesleklerin oluşmasına yol açtığını söyleyen taş işleme sanatıyla uğraşan Durak Taşçı, "Eski mesleklere talep çok ancak çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Gençler eski mesleklerden çalışmak istemiyor. Çatısı dahil taşı atölyede işleyerek evin tümünü taştan yapıyorum. Bu şekilde 120 metrekare daireler bile yapıyorum. Ancak usta olarak ben ve oğlum bu işi yapıyor. Usta yetiştirmek istiyoruz, çalışacak kimse bulamıyoruz. Herkes aklını, fikrini devlet işinde maaşlı olarak çalışmakla bozmuş. Böyle giderse ben de bırakacağım. Çünkü ben 52 yaşındayım, oğlum 24 yaşında. Benden sonra oğlum tek başına kalacak bu işi sürdürmesi mümkün değildir." dedi.

Taşçı, özelikle Çarlık Rusya'sı döneminde zorunlu göçe tabii tutulan Malakan Rusların geldikleri Ardahan İline çok şey katıklarını özelikle Değirmencilik, kazcılık, yük hayvanı, zanaat ve sanat alanında önemli katkılar sunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ustalar gençlere, gençler ustalara el vermezse, el sanatları unutulur, kaybolur. İnsanlık ilk önce taşı yonttu. Sonra o taşı yontacak aletleri taştan yapmaya başlayarak, taş ustası oldu. Bu iş için aletler yaptıkça elleri ustalaştı. Bu ustalaşan eller; aletleri, eşyaları, giysileri ve yaşadığı yerleri değiştirerek güzelleştirdi. İşte Ardahan'ın kadim kültürü de böyle bir gelenekten geliyor. Uzun süre Urartuların hakimiyeti altında kalan Ardahan, zaman içinde her alanda ustalaştı, zihniyle ustalaştı, eliyle ustalaştı ve sanatı da ustalaştı. Tüm bu ustalaştığı sanatları çocuklarına öğretti, nesiller boyu günümüze kadar geldi. Ancak artık bundan ötesi yok. Hepsinden birer temsilcisi olan bu kadim meslekler son günlerini yaşıyorlar. Önlem alınmasa birkaç yıl içinde hiçbiri kalmayacak, tıpkı günümüzde yok olmuş birçok kadim meslek gibi." diyerek sözlerini tamamladı. Artık günümüzde tüm bu ustalar ve onların el emeği göz nuru sanat eserleri unutulma tehlikesiyle karşı karşıya. Türünün belki de son örneklerini görebileceğiniz bu sanat eserlerini yerinde, ustasının elinde nasıl şekillendiğini görmek isterseniz aşağıda sizler için hazırladığımız listeyi inceleyerek, hangi usta, hangi mesleği ayakta tutmak için nasıl direniyor? Görebilirsiniz. Burada asıl ilginç olan ise 31 meslek dalının içinde 19'u Ardahan'ın en küçük ilçesi olan Posof'da hali hazırda varlığını sürdürmeleridir. Sürekli göç vererek küçülen bu ilçe aslında çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim yeridir."

İŞTE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERİN SON TEMSİLCİLERİ