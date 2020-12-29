Azerbaycanlı şehit ailelerine yardım tırı yola çıktı

Iğdır'dan Azerbaycanlı şehit ailelerine yardım tırı gönderildi. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım bulvarında düzenlenen etkinliğe Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen ve dini alimlerin katılımıyla yardım tırı kardeş ülke Azerbaycan'a uğurlandı. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, Can Azerbaycan halkı Karabağ'da büyük bir destan yazarak ülke topraklarını ana vatana geri döndürdü. Bu savaşta binlerce vatan evladı şehit oldu ve yaralandı. Bizler savaşın başından devletiyle milletiyle Azerbaycan'ın bu meşru savaşında yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Beder, "Elbette bir tır yardıma Azerbaycan'ın ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama bu dayanışma tırı Hz. İbrahim 'in ateşini söndürmek için ağzında su götüren karınca misaline benzer. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını vurgulamak için halkın bağrından kopan bir dayanışma ve kardeşlik hareketidir. Bu günde bu tırımızı huzurlarınızda kardeş ülkemize uğurluyoruz. Saldırgan Ermenistan'ı kınıyoruz." şeklinde konuştu. Kanaat Önderi Behlül Salmanlı' ise, Kardeş ülke Azerbaycan halkı Karabağda büyük bir destan yazarak işgal altındaki topraklarını büyük bir zaferle geri aldı. Bu savaşta vatanı uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Kardeş ülkemize bir nebzede olsa yanında olduğumuzu göstermek için dayanışma tırımızı uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Bizler her zaman kardeş ülkemizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz "dedi.

Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi başkanı Ebülfez Kocadağ, "Vakfın Türkiye temsilcisi Rahmi Onurşan'a ve yardım eden herkese teşekkür ederiz. Azerbaycan halkıyla bu bir dayanışmadır. Azerbaycan'ın saldırgan Ermeniler karşısında verdiği haklı mücadelede yanlarındayız. Azerbaycan ordusu Karabağ'da kahramanlık destanı yazmıştır" dedi. Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen'de "Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu yardımlaşma ve dayanışma haraketine katkı sunanları kutluyorum tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Hoca Zeki Tümay'da dua okuyarak, Allah Türk ve Azerbaycan devletini ordusunu her türlü kötülüklerden korusun daima muzaffer eylesin. Yardım yapanlardan Allah razı olsun. Azerbaycan'ın yanındayız "dedi. Konuşmaların ardından dualar okunarak bu dayanışma yardım tırı Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süslenerek kardeş ülke Azerbaycan'a uğurlandı.