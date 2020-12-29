Bağcılar’da 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi başından vuruldu

Olay, 21.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1735'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.E.'nin kullandığı 34 PL 6250 plakalı otomobil, 1735'inci Sokak'a girdiği sırada üzerinde 2 kişinin olduğu motosikletten T.E.'ye doğru ateş açıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırganların silahından çıkan kurşunların başına isabet etmesi sonucu T.E. ağır yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3-4 NOKTADAN KURŞUN İSABET ETTİĞİ BELİRLENDİ



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.E. ağır yaralı olarak Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomobile 3-4 noktadan kurşun isabet ettiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Vurulan şüphelinin emniyette 35 adet suç kaydığının olduğu belirtilirken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.