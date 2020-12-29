Bağımlılıkla mücadelede herkes işin ucundan tutmalı

Kocaeli'nde madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun 3'üncü toplantısı yapıldı. Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Suat Yıldız, Ekrem Çalık, İsmail Gültekin ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, kamu kuruluşlarının il müdürleri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"HERŞEY SANAL HALE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan liderliğinde bağımlılıkla mücadele alanında birçok eylem planı ortaya konulduğundan bahseden Vali Yavuz, İçişleri Bakanlığımız ve Valiliklerimiz koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda birçok operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin neslin korunması için çok değerli olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz: "Her şey sanal hale geldi ve dolayısıyla sanal ortam içerisinde gerçekliği yakalamak, insanların sevgi, ilgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılamak pek mümkün olmuyor. İnsanlara maddi imkânlar sunduğunuzda mutlu olduğunu sanıyor. Bu yüzden de toplumda giderek yabancılaşma, yalnızlaşma ve tatminsizlik artmaya devam ediyor. Çocuklarımız sevgi ve şefkate erişebiliyor mu bunu sormak gerekiyor. Sevgi ve şefkat herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bu yüzyılda belki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bakımından çok üst seviyelere çıkıldı ama insanlıktan büyük ölçüde uzaklaşıldı. İnsanların bu kadar duyarsızlaştığı, ölümlerin arttığı, gözü önünde olan olaylara insanlığın bu kadar uzak durduğu çok az dönem olmuştur."

"YENİ BİR SÖYLEM BULMAMIZ GEREKİYOR"

Bu yüzyılda İnsanlığın dertlerine çare üretmeyen Pozitivizmin çökmekte olduğunu vurgulayan Vali Yavuz: "Bizim iyi bir çıkış, yeni bir söylem bulmamız gerekiyor. Bunun sadece polisiye tedbirlerle, istihbarat birimlerin yoğun çalışmasıyla çözülebilecek bir konu olmadığını hepimiz biliyoruz, buna yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Bağımlılıkla mücadeleyi hep birlikte, herkesin bir işin ucundan tutmasıyla başarabiliriz." Dedi.

"REHAVETE KAPILMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına da değinen Vali Yavuz, ilçe Kaymakamlarının önderliğinde virüsün yayılma hızını kontrol altına aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin arttırılması ile beraber çok daha iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bir taraftan almış olduğumuz tedbirle Koronavirüsle mücadelede ederken diğer taraftan kapasitemizi güçlendirdik. Neredeyse 300'e yakın yeni yoğun bakım yatağı teşkil etmiş olduk, şu anda daha güçlüyüz. Ayrıca 20 bine yakın günlük test kapasitesine ulaştık, dolayısıyla sorun oluşturabilecek bir sıkıntı da şuanda söz konusu değildir. Rehavete kapılmadan mücadeleye devam edeceğiz. "

"MEMUR ÇALIŞMAZ ZİHNİYETİNİ YERLE BİR ETTİK"

Koronavirüsle mücadelede insanüstü bir gayret göstererek Mili seferberlik anlayışı içerisinde bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Vali Yavuz; Memur çalışmaz zihniyetini yerle bir ettik, memur çalışır. Bugün itibariyle Sosyal Vefa Destek Gruplarımız tarafından 380 bine yakın talep yerine getirilmiş, 400-450 bin evde bakım hizmeti verilmiştir. Bunu kamu çalışanlarımız yapmaktadır. Bu vesileyle pandemi sürecinde Araç ve ekipman desteğinde bulunan Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlarına, fedakarca çalışan, denetim ve koordinasyon sağlayan kaymakamlarımıza, her türlü desteği veren Kocaeli Sanayi Odası ve Ticaret Odası'na, PCR cihazları ile araç desteğinde bulunarak sürece katkı sağlayan OSB yönetimlerine, alınan kararların uygulanma ve denetim faaliyetleri için mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapan Güvenlik Güçlerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve özellikle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı tekrardan teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum. 2021 yılının sağlık huzur getirmesini, temenni ediyorum." dedi.