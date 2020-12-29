Belediyeden ilçeye 4 kendin pişir fırını

Kayseri Hacılar Belediyesi, vatandaşlarımızın kendi unları ve kendi elleri ile ekmeklerini pişirebilmeleri için ilçedeki 4 farklı bölgeye fırın yaptı.

Karpuzsekisi, Hürmetçi, Sakarçiftliği Mahalleleri ile Çayırkaşı Mevkiinde fırın yapım çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,"'Fırınlarımızı hazır olarak getirttik, daha öncede söz verdiğimiz üzere bu mahallelerimize toplamda 4 adet olmak üzere 18 metrekareden oluşan fırınlarımızın geçtiğimiz aylarda yapımına başlamıştık. Bu ay içerisinde de inşaatları tamamlandı. İlçe halkımızın rahat edecekleri şekilde dizaynı yapılan fırınlarımızda halkımız kendi hamuruyla yöresel ekmeklerini ve yemeklerini yapabilecekler. Vatandaşlarımız özledikleri yöresel lezzetleri bu fırında pişirebilecek'' diye konuştu.