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'nda dehşet! Antikacıyı depoda öldürüp kaçtı

İstanbul ’nda, iş yerinin deposuna geldiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Sefer Zafer Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 39 yaşındaki antikacının ölümü ile ilgili çalışma başlattı. Kaçan şüpheli aranıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:39 Son Güncelleme: 29.12.2020 12:43 ABONE OL
Beyoğlu'nda dehşet! Antikacıyı depoda öldürüp kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Sefer Zafer Yılmaz, iş yerinin deposuna geldiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı sopa ve bıçak darbelerinin ardından ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bıçaklı ve sopalı saldırının ardından boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanan antikacı kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

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Beyoğlu'nda dehşet! Antikacıyı depoda öldürüp kaçtı
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