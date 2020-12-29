Beyoğlu'nda dehşet! Antikacıyı depoda öldürüp kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Sefer Zafer Yılmaz, iş yerinin deposuna geldiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı sopa ve bıçak darbelerinin ardından ağır yaralandı.