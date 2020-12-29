Beyoğlu'nda dehşet! Antikacıyı depoda öldürüp kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Sefer Zafer Yılmaz, iş yerinin deposuna geldiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı sopa ve bıçak darbelerinin ardından ağır yaralandı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bıçaklı ve sopalı saldırının ardından boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanan antikacı kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.