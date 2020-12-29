Bıçaklı kavgada boğazı kesilerek öldürüldü

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde Zafer Seferyılmaz tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.



Bıçaklı kavga dün sabah 09.00 sıralarında Beyoğlu Güllabici Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı Zafer Seferyılmaz ile zanlı arasında kavga meydana geldi. Kavga devam ederken zanlı üzerinden çıkardığı bıçakla Zafer Seferyılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Seferyılmaz hemen yakındaki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne girip yardım istedi.



Bıçaklı saldırgan ara sokaklara kaçıp izini kaybettirirken ağır yaralı olan Zafer Seferyılmaz sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Seferyılmaz hayatını kaybetti.



EŞGALİ BELİRLENEREK ARANMAYA BAŞLANDI



Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.