Binadan düşen bebek hayatını kaybetti! Annesi temizlik yaparken pencereden düştü

Küçükçekmece'de, 13. kattan düşen 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Annesinin temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan Hümanaz bebek, aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1 buçuk yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Site bahçesinde bulunan vatandaşların bebeğin düştüğünü görmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hümanaz'ı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Hümanaz bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.