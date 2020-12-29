Bir haftada 51 operasyon 92 gözaltı

Kocaeli Valiliği, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışma ve operasyonlar ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 ile 27 Aralık tarihleri arasında 49 operasyonda 89 kişinin gözaltına alındığı, bu şahıslardan işlem yapılan 71 kişinin ifadesi sonrası serbest kaldığı, 6'sının ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 12 kişinin tutuklanarak cezaevine konduğu çalışmalarda gözaltındaki 1 kişinin sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Emniyet müdürlüğünün operasyon ve çalışmalarında 66 gram Esrar, 557 gram Bonzai, 3 gram Eroin, 7 gram Skunk, 17 gram Metamfetamin ile1 tüfek, 3 tabanca, 44 fişek, 3 hassas terazi ile 7 bin 125 lira suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

JANDARMADAN 2 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 ayrı operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 12 gram Esrar,1 gram metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüphelide tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.