Bitlis’te PKK’ya ait 3 sığınak ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'e bağlı Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya Köyleri kırsalında "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-13", "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-121" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandatma Er Kadir GÜLER 2020-15" operasyonları düzenlendi.

OPERASYONDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde, 3 sığınak, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 9 adet 4'lü pil bloğu, 10 metre kablo, 18 dolu büyük tüp, 2 akü, 10 el feneri, 1 radyo, 5 çift mekap ayakkabı, 1 tıraş makinesi, 10 kar elbisesi, 10 yastık, 5 battaniye, 1 ocak, 1 fırın, 200 metre naylon,

550 kilogram çeşitli gıda ve çok miktarda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi.

OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.