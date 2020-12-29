Büyükşehir’den mobil çözüm aracı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mobil Çözüm Aracı ile hizmet ağını genişleten Çözüm Masası ekibi, Haliliye İlçesi Osmangazi Mahallesi Semt Pazarı yanında stant kurarak vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Mahallerde yaşayan vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen Mobil Çözüm Aracı, vatandaşların önerilerini dinleyip, notlarını alarak ilgili birimlere çözümü konusunda raporlarını sunuyor.

Uygulamadan oldukça memnun oldukları gözlenen vatandaşlar, mobil çözüm aracından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Beyazgül'e teşekkür etti.

PANDEMİDE EN ÇOK ALO 153 ARANDI

ALO 153 çağrı merkezine gelen çağrıların anında çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İletişim Merkezi çalışanları alınan yaklaşık 850 bin çağrı ile pandemi döneminde en çok aranan numara oldu.

TALEP VE İSTEKLER İLGİLİ BİRİMLERE AKTARILARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Gelen tüm çağrılara cevap verilirken çalışanlar belediyenin tüm hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunmayan doğalgaz, elektrik, karayolları ile ilgili çağrıları da cevaplayarak ilgili birimlere yönlendirdi.

KISITLAMA SAATLERİNDE ÇAĞRI SAYILARI ARTTI

Şanlıurfa'da ikamet eden vatandaşlar kısıtlamanın olduğu saatlerde ALO 153 çağrı merkezini arayarak, maske, dezenfektan, ekmek, çocuk bezi, yoğurt, mama gibi isteklerde bulunarak taleplerinin karşılanmasını istediler. Büyükşehir'in İlgili birimlerine yönlendirilen vatandaşlara istekleri tedarik edilerek kapılarına kadar ulaştırıldı.

ALO 153 İLE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMEDİ

65 yaş üstü vatandaşların da aradığı ilk numara ALO 153 oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu evde bakım hizmetleri, yemek ve sosyal yardım konularında taleplerini ileten 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların isteklerini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir giderdi.

BAZEN DE İLGİNÇ ÇAĞRILAR ALMIYOR DEĞİLİZ

ALO 153 çağrı merkezine gelen çağrılar arasında ilginç çağrılar da mevcut. Gelen talepler arasında: "Saat kaç?", "Bebeğimi araçta unutmuşum" "Mazgal talebi yerine kebaplık yapabilir misiniz" "Hayvanlar gününde hayvanlara neden etkinlik düzenlemediniz?" Ayrıca toplu taşıma şikâyetlerinde operatörler tarafından "Hangi hatta sorun yaşadınız" diye sorulduğunda GSM Operatör hattı ismi veren vatandaşlarla karşılaşılıyor. ALO 153 çağrı merkezi çalışanları bu durumdan şikâyetçi değil aksine yüzlerini güldüren bu şikâyetlere de cevap verdiklerini ve yardımcı olduklarında şikâyet ya da istek sahibinin mutlu olduğunu belirtiyor.