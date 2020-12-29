Camisiz minare görenleri şaşırtıyor

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Karşı Mahallesi'nde bulunan ve 1956 yılında yapılan Mimar Sinan Camii yol çalışmaları nedeniyle yerine yeni cami yapılarak 2015 yılında yıkıldı. Ancak caminin minaresi yıkılmadı. Minarenin etrafında yapılan yol ile tarihi minare kavşak görevi görmeye başladı. Camisiz minare mahalle sakinleri tarafından hoş karşılanırken bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri oldu.

İLÇENİN YENİ SİMGESİ

Minarenin ilçenin yeni simgesi haline geldiğini dile getiren Karşı Mahalle Muhtarı Akif Bircan, "Camisi 59 yıl hizmet verdi. Minaresi de 5 yıldır burada yalnız duruyor. Hem tarihi değeri olduğu için yıktırmadık hem de kavşak görevi görüyor. 64 yıllık minare ilçemizin yeni simgesi oldu. Şehir dışından duyanlar da merak edip geliyorlar. Buluşma noktası olarak da camisiz minare diyoruz. Herkes biliyor." dedi.