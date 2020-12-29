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Cep telefonu hırsızları kamerada! Biri oyaladı, diğeri çaldı...

’de bir iş yerinden 2 adet cep telefonu çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İki şüpheliden biri kasiyeri alışveriş bahanesi ile oyalarken, diğer şüpheli kasada duran cep telefonlarını çaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:14 ABONE OL
Cep telefonu hırsızları kamerada! Biri oyaladı, diğeri çaldı...

Olay, 14 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinde iki adet cep telefonu çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, F.Ç.'nin telefonları çaldığını arkadaşının ise kasiyeri oyaladığını belirledi. F.Ç.'yi gözaltına alan ekipler diğer şüpheliyi ise yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cep telefonu hırsızları kamerada! Biri oyaladı, diğeri çaldı...
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