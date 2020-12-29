Cerrah adayı büyüteçle görülebilen resimler çiziyor!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde düşünceli halde Kocatepe'de yürürken gösteren fotoğraftan esinlenerek kurşun kalem ucuna mikro heykel yaptığını ifade eden Doğru, "Daha küçüğü henüz yok. Resmi olarak başvurmadım ama çıplak gözle yapılmış en küçük Atatürk heykeli olduğunu iddia ediyorum." diye konuştu.

Alpay Burak Doğru, yaptığı çalışmalar için spesifik örnekler meydana getirme çabasında olmadığını ancak bu konuda iddialı olduğunu belirtti.