Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Ardahan'ın Çıldır Gölü kıyısındaki köylerde geçimini balıkçılıkla sürdüren köylüler dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya başladı. Gölde avlanan bir balıkçı, "Her yıl bu zamanlar gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 -30 santime ulaşınca biz balıkçılar da mecburen "Eskimo Usülü" avlanma başlatıyoruz. Bu yıl sarı balık ve şafak balığı bolluğu var. Her biri 10 ile 15 kg. ağırlığa sahip." diye konuştu.

Gölde balıkçılıkla uğraşan Bahattin Kamer, buz tabakasını kırıp, gölün içerisine atılan ağlara takılan balıklar çıkartılarak önce bir güzel istifleyip sonrada Ardahan merkez ve ilçelerine satıyor.