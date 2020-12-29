Cinayet sanığına müebbet hapis

İzmir'de 26 Mart Perşembe günü yakınlarının haber alamaması üzerine 52 yaşındaki Nuray Vural, çilingirle açılan evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Bir süre önce eşinden boşanan ve Alsancak semtinde dairesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Nuray Vural'ın öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nurullah E. ile olayı bildiği halde sakladığı öne sürülen akrabası F.E.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Nurullah E.'nin emniyetteki ifadesinde evine gittiği talihsiz kadının cebindeki parayı çaldığını düşündüğünü, bu nedenle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nurullah E. tutuklanırken F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEN BANA HIRSIZ MI DİYORSUN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zanlı Nurullah E., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Nurallah E.'nin "ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası" hapsi istendi. Nurullah E. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Nurullah E. ile ilgili önceki gün karar duruşması yapıldı. Cinayeti nasıl işlediğini mahkemede soğukkanlılıkla anlatan Nurallah E., "Nuray Vural'ın evine gitmeden önce bankadan maaşımdan 2 bin lira para çektim. Evine gittim. Çıkarken kontrol ettiğimde cüzdanımda paranın olmadığını gördüm. Nuray'a sorduğumda "Sen bana hırsız mı diyorsun. Adamlarımı çağırıp, seni dövdürürüm' diyerek sert cevap verdi. Ben de korkudan çıkıp gittim" dedi.

KANLI KIYAFETLERİMİ ÇÖPE ATTIM

Başka bir gün Nuray Vural'ın evine tekrar gittiğini anlatan Nurallah E., "Giderken kendimi korunmak için sustalı bıçağı da yanıma aldım. Eve girince kafamdaki kapşonu çıkardım. Parayı istedim. Elinde parlayan bir cismi tutup üzerime doğru geldi. Bende korkutmak amacıyla bıçağı rastgele savurdum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yatağın üzerine yüzüstü düştü. Çok kan kaybediyordu. Alacağıma karşılık evde bulunan 3 adet cep telefonunu ve 150 lira parayı alıp çıktım. Telefonların ikisini 750 liraya sattım. Kanlı kıyafetlerimi ve bıçağı da çöp konteynerine attım " dedi. Duruşmaya karar vermek için bir süre ara veren mahkeme heyeti, sanık Nurullah E'yi cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa hiç indirim uygulamadı.