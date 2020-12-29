Direksiyon yerine kurbağacık kullanan sürücünün kimliği belirlendi

Bartın'da bir sürücü seyir halindeyken kullandığı aracın direksiyonunu söküp aracı kurbağacık anahtarla sürmeye devam etti. Direksiyonu yolcu koltuğunda oturan arkadaşına veren sürücü kurbağacık anahtarla kullandığı otomobille dar ve virajlı yollardan da geçti. Görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlandı.

Kozcağız ilçesinde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Bartın İl Jandarma ekipleri inceletme başlattı.

Yapılan inceleme sonunda aracı kurbağacık ile kullanan kişinin İstanbul'dan memleketi Kozcağız ilçesine gelen S.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. S.C'nin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı S.C. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten suçundan soruşturma açtı.