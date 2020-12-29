Durdurulan araçtan 4 tekne motoru hırsızı çıktı

Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir sitenin parkında çalıntı tekne motoru bulundu. Hırsızlık zanlıları H.A. ile V.S. otomobile gezerken yakalandı. Aynı araçta bulunan M.B.A ile M.A.'nın Muğla'nın Milas ilçesinden tekne motoru hırsızlığından arandığı anlaşıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Didim İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlığın önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Didim'de bir sitenin parkında bulunan çalıntı tekne motoru hırsızlığının ile ilgili yapılan soruşturmada şüpheli şahısların H.A. ve V.S. olduğu belirlendi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan H.A. ile V.S. gözaltına alındı. Ayrıca aynı araç içerisinde Milas ilçesinden tekne motoru hırsızlığı dosyasından firar oldukları tespit edilen M.B.A. ve M.A. isimli şahıslar bulundu. 4 zanlı gözaltına alındı. M.B.A. ile M.A. isimli zanlılar Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.