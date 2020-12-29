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esnafına 1000 liralık çek desteği

Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı ilk günden itibaren yaşanan ekonomik olumsuzluklardan etkilenen esnafa destek olmak için kahvehane ve internet esnafına 1000 TL destek açıklamasında bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:18 ABONE OL
Düzce esnafına 1000 liralık çek desteği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı ve ilgili oda başkanıyla yaptığı istişareler sonucunda, Düzce Belediyesi işletme ruhsatı ile DESOB ve Kahveciler Odasına kayıtlı olan Kahvehane ve internet kafe işletmecilerine 1000 TL'lik alışveriş çeki desteğinde bulunulmasına kararı verildiğini duyurdu.

BİR DEFAYA MAHSUS

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verildiğini ifade ederek şunları kaydetti." Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, bu salgın hastalığın yol açtığı olumsuzluklardan en az zararla hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çaba sarf ediyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayarak yaraların iyileşmesine bir nebze olsun katkı sağlanmış olacağız. Kahvehane ve internet kafe işleten esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL'lik alış veriş çeki desteğinde bulunuyoruz. Alış veriş çekini yerel marketlerde kullanabilecekler. Esnaflarımızın oda ve belediye kayıtlarını kontrol ettikten sonra müracaatlarını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Gün dayanışma birlik, beraberlik günüdür. Paylaşarak birlikte başaracağız" ifadelerinde bulundu.

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Düzce esnafına 1000 liralık çek desteği
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