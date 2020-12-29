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ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? kaç günde ve ne zaman çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan sistemi üzerinden sorgulanıyor. Salgın süresince kendilerinde en ufak belirti gören Covid 19 testi yaptırmaya devam ediyor. Covid PCR test sonucu, hastaneye gitmeden online olarak sorgulanabiliyor. Corona belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecek olup sağlık tesislerine gitmelerine gerek kalmıyor. Peki E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:29 Son Güncelleme: 29.12.2020 10:30 ABONE OL
E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Ülkemizde Kovid-19 salgını nedeni ile korona testi yapılmaya devam ediliyor. Kendilerinde coronavirüs belirtilerini hisseden vatandaşlar korona testi için sağlık merkezlerine başvuruda bulunuyor ve test işlemleri gerçekleştiriliyor. Koronavirüs test sonuçları e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Henüz sorgulama işlemleri için kafa karışıklığı yaşayanlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

E NABIZ İLE KORONA VİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonuçlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebiliyorlar. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

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E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
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