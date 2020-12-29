Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

'da beton pompa tırı otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:53 ABONE OL
Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ Güney Çevre Yolu Özel Harekat kavşağında Cebrail Sağlam yönetimindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa tırı, kavşağa geldiği esnada Mehmet Çoban idaresindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı.

Kazada pompa tırı savrularak orta refüjdeki yön levhasına çarparak devirdi. Otomobil ise yol kenarındaki başka bir tıra çarptı.

Kazada tır sürücüsü Cebrail Sağlam ile araçta bulunan Mahmut Fidan, otomobil sürücüsü Mehmet Çoban ve Sebiha Çoban yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Fidan sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA