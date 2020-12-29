Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ Güney Çevre Yolu Özel Harekat kavşağında Cebrail Sağlam yönetimindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa tırı, kavşağa geldiği esnada Mehmet Çoban idaresindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı.
Kazada pompa tırı savrularak orta refüjdeki yön levhasına çarparak devirdi. Otomobil ise yol kenarındaki başka bir tıra çarptı.
Kazada tır sürücüsü Cebrail Sağlam ile araçta bulunan Mahmut Fidan, otomobil sürücüsü Mehmet Çoban ve Sebiha Çoban yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Fidan sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.