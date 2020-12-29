En çok doya doya kucaklaşmayı özledik

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19 salgınında vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirmek için kurulan psikososyal destek hattına gelen mesajlar gözleri yaşarttı. 236 bin vatandaş hattı arayıp yetkililerden destek alırken pandemi süresince en çok neye özlem duyduklarını ve korkularını dile getirdiler. Anne ve babalar, "Çocuklarımızı doya doya kucaklamayı özledik" derken yaşlı aile büyüklerini kaybetmekten çok korktuklarını söyledi.Yaşlılar, "Yürüyüş yapmayı, çocuklarımızla ve torunlarımızla bir arada olmayı özledik" ifadelerini kullanırken en çok geride kalanların sağlığından endişe ettiklerini ifade ettiler. Çocuklar, "Okula gitmeyi çok özledik", "Anne ve babamızın virüse yakalanmasından korkuyoruz" dediler. Gençler, "Arkadaşlarımızla sohbet etmeyi çok özledik", "Sevdiklerimizi kaybetmekten korktuk" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, "Doğal olarak bunun sosyolojik ve psikolojik etkileri olabiliyor. Depresyon, anksiyete, uyku ve yeme bozuklukları, panik atak gibi rahatsızlıklar stres ve kaygı seviyesi arttıkça daha fazla görülebiliyor. Bu süreçte güvenilir bilgiyi mutlaka Sağlık Bakanlığımızdan ve uzmanlarımızdan alalım. Bilimsel temeli olmayan çalışmaları dikkate almayalım. Kaygı düzeyimizi artıran her şeyden uzak duralım. Mutlaka işimiz dışında yaptığımız bir hobimiz olsun. Müzik dinleyelim, kitap okuyalım, çevremizdekilere yardım edelim, sevdiklerimizi arayıp onlara değerli olduklarını hissettirelim" dedi.İnsanların, pandemiden sonra eskiden yaptıkları birçok şeye özlem duyduklarını da belirten Alataş, "Özlemlerini dile getirenler, sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını da söylüyorlar. Genelde sevdiklerine sarılmayı, çocuklarını kucaklamayı, sohbet etmeyi, rahatça yürüyüş yapmayı özlediklerini belirtiyorlar. Zor günleri atlatınca inşallah hep birlikte özlediğimiz şeyleri yeniden yapacağız. Önemli olan bu süreçte motivasyonumuzu yüksek tutmak, olumsuzluklardan uzak durmak ve tedbirlere sıkı sıkıya uymak" şeklinde konuştu.