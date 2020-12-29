Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca cezaevine konuldu

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında geçtiğimiz Pazar günü, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak ikili arasında sürekli tartışma yaşanmaya başladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Pazar günü Suphi, yine kıskançlık yüzünden eşiyle tartıştı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darp etti. Genç kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada Suphi banyoya kaçan eşini burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kocayı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, gözaltına alınan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.