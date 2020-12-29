Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? E devlet ile 29 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Devlet tarafından verilen ödenek sorgulamaları sms ve e devlet üzerinden gerçekleşiyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Peki 29 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde epey araştırılıyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde, 29 Aralık 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
En son evde bakım maaşları mart ayında 37 ilde hesaplara yatırıldı. Aşağıda yer alan linkten evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz.
1- Aksaray 2- Bolu 3- Sakarya 4- Samsun 5- Antalya 6- Diyarbakır 7- Edine 8- Konya 9- Zonguldak 10- Mersin 11- İstanbul 12- Denizli 13- Manisa 14- Şanlıurfa 15- Bilecik 16- Erzurum 17- Malatya 18- Ankara 19- Kahramanmaraş 20- Kırklareli 21- Balıkesir 22- Uşak 23- Sivas 24- Tokat 25- Bursa 26- Hatay 27- Afyonkarahisar 28- Adana 29- Isparta 30- Aydın 31- Osmaniye 32- Kayseri 33- İzmir 34- Ordu 35- Kars 36- Çanakkale 37- Karabük
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi.
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.