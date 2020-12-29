Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? E devlet ile 29 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 29 ARALIK 2020

En son evde bakım maaşları mart ayında 37 ilde hesaplara yatırıldı. Aşağıda yer alan linkten evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz.

1- Aksaray 2- Bolu 3- Sakarya 4- Samsun 5- Antalya 6- Diyarbakır 7- Edine 8- Konya 9- Zonguldak 10- Mersin 11- İstanbul 12- Denizli 13- Manisa 14- Şanlıurfa 15- Bilecik 16- Erzurum 17- Malatya 18- Ankara 19- Kahramanmaraş 20- Kırklareli 21- Balıkesir 22- Uşak 23- Sivas 24- Tokat 25- Bursa 26- Hatay 27- Afyonkarahisar 28- Adana 29- Isparta 30- Aydın 31- Osmaniye 32- Kayseri 33- İzmir 34- Ordu 35- Kars 36- Çanakkale 37- Karabük

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.