Faili meçhul hırsızlık 5 yıl sonra çözüldü, çalınan otomobil internette bulundu

Kocaeli Gebze İlçesi Denizli Mahallesinde, 5 yıl önce meydana gelen olayda, çalınan bir otomobil, yapılan tüm araştırma ve incelemelere rağmen bulunamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yakın zamanda faili meçhul olaylara ait dosyaları tekrar incelemeye aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan incelemeler sırasında, internette bir sahibinden satış sitesinde çalınan araca birebir benzeyen otomobil olduğu görüldü. Bu delilden yola çıkan Jandarma ekipleri, aracı internete saltığa çıkartan M.F. S. isimli kişinin İstanbul'da ki adresine operasyon düzenledi.

ŞASE NUMARASI DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan operasyonda kontrol edilen aracın 5 yıl önce çalınan Z.T isimli vatandaşa ait araç olduğu ve şase numarasının değiştirildiği tespit edildi. Araç 5 yıl sonra sahibine teslim edilirken, ifadesi alınan M.F.S ise serbest bırakıldı.