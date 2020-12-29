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'te korkunç olay! Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini öldürdü

'in İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası Uğur Dönmez, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri evin bulunduğu sokağı ablukaya aldı. Ekipler, 45 dakika boyunca ikna etmek için çabalarken, cani evlat annesini öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:43 ABONE OL
Gaziantep'te korkunç olay! Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini öldürdü

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen Uğur Dönmez, öğleden sonra tüfekle annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Uğur Dönmez'e tüfeğini bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak, Uğur Dönmez teslim olmayıp, annesini de serbest bırakmadı. Bunun üzerine ablukaya alınan sokağa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

İslahiye'de tartıştığı annesini tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından ikna edilen Uğur Dönmez, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise tüfekle başına ateş edilen Vesile Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gaziantep'te korkunç olay! Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini öldürdü
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