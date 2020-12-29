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Gökdelenden yükselen toz bulutu paniğine neden oldu

İzmir'in Konak ilçesindeki 32 katlı Hilton Oteli'nde yangın paniği yaşandı. tarafından depremzedelere tahsis edilen otelin otoparkından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı incelemede dumanların tadilat nedeniyle oluşan toz bulutu olduğu anlaşıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:21 ABONE OL
Gökdelenden yükselen toz bulutu paniğine neden oldu

İzmir'in Konak ilçesindeki 32 katlı Hilton Oteli'nde yangın paniği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere tahsis edilen otelin otoparkından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı incelemede dumanların tadilat nedeniyle oluşan toz bulutu olduğu anlaşıldı.

Paniğe neden olan olay, bugün akşam saat 17.00 sıralarında Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'nde yer alan 32 katlı Hilton Oteli'nde meydana geldi. Otelin otopark kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 110'u arayarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği otopark kısmına gitti. Ancak yapılan araştırmada dumanların tadilat nedeniyle yükselen toz bulutu olduğu tespit edildi.

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Gökdelenden yükselen toz bulutu paniğine neden oldu
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