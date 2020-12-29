Görme engelli Hamide hafızlık belgesi aldı

Afganistan'daki iç karışıklıklar nedeniyle Kırşehir'e gelen ve ülkesinde yarım kalan hafızlığını burada tamamlayan 23 yaşındaki Hamide Özbek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Hafızlık Tespit Sınavı'nı kazanarak belge almaya hak kazandı. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, müftülük binasında düzenlenen törende Özbek'in hafızlık belgesini takdim etti.



"KUR'AN'IMI AKARSUYA DÜŞÜRDÜM"



Hamide Özbek, ülkesinde hafızlığa başladığını ve Kırşehir'de hafızlık eğitimine devam ettiğini belirterek, "Küçük yaşlardan itibaren hafızlığıma başladım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi ve ezberlemeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelirken Kur'an-ı Kerim'imi akarsuya düşürdüm. Kırşehir İl Müftülüğü yetkilileri bana çok yardımcı oldu. Bana görme engelliler için olan Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye ettiler." ifadelerini kullandı.

"YÜCE BİR MAKAMDIR"



Hamide'nin hafızlığını tebrik eden İl Müftüsü Mehmet Yaman, "Çok çalıştı, gayret etti ve hafızlık ile taçlandı. Tabi bu emekte hocalarımızın katkısı da çok, onlara da çok teşekkür ediyorum. Kırşehir İl Müftülüğü olarak hafızlığa ve hafızlarımıza çok önem veriyoruz. Hafızlık makamı dünyada kıyaslanamayacak kadar yüce bir makamdır" dedi.