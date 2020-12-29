Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Haliliye belediyesi gönül çorbası, 4 farklı noktada

Haliliye belediyesi gönül çorbası, 4 farklı noktada

Haliliye Belediyesi, Gönül Çorbasını iki farklı noktaya daha taşıyarak, toplam dört ayrı bölgede vatandaşlara ikram ediyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:20 ABONE OL
Haliliye belediyesi gönül çorbası, 4 farklı noktada

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hafta içi her sabah 18 Mart Çanakkale Caddesinde ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Gönül Çorbası ikramını, iki farklı noktada daha taşıdı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası Gönül Çorbası, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Devyteşti Caddesinde de kurulan stantlarda vatandaşlara ikram ediliyor. Görevliler tarafından ikram edilen çorba ve ekmeği alan vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarının altını çizen Sosyal İşler Müdürlüğü, ikramın hafta içi her sabah 06:00- 08:30 saatleri arasında gerçekleştiğini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Haliliye belediyesi gönül çorbası, 4 farklı noktada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA