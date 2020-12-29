Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hamamda sahte içki operasyonu! 43 litre sahte içki ele geçirildi

Hamamda operasyonu! 43 litre sahte içki ele geçirildi

’da polisin bir hamamın eklentisi ve evde yaptığı aramada satışa hazır halde 43 litre ile sahte içki yapımında kullanılan 6 litre saf etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:31 ABONE OL
Hamamda sahte içki operasyonu! 43 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik saha çalışması yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri hakkında sahte ve kaçak içki temin edilip satıldığı bilgilerine ulaşılan bir hamamın eklentisinde ve deposu ile evde arama gerçekleştirdi. Aramalarda su şişeleri içinde toplam 43 litre sahte içki, sahte içki yapımda kullanılan 6 litre saf etil alkol ve 10 litrelik su damacasına doldurulmuş satışa hazır sahte olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltın alınan şüpheli şahıs K.K. hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamamda sahte içki operasyonu! 43 litre sahte içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA