Hatay'da 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması

İskenderun'da yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada aynı anda gerçekleştirilen uygulamalara özel harekât polisleri, çevik kuvvet, yunus polisleri, karakol polisleri de destek verdi. Yeni yıl öncesinde yapılan uygulamalar vatandaşın takdirini kazandı. Yapılan bu uygulamalar sayesinde birçok suçlu gözaltına alınırken uyuşturucu maddede ele geçirildi.

DRONE İLE TAKİP EDİLDİ



Yapılan uygulamaları yerinde inceleyen İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş önce polisleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı, ardından ise Drone aracına geçerek buradan tüm şehrin denetimini takip etti.