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'da 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması

’da polis yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması yaptı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde yaptıkları huzur ve güvenlik kontrolü uygulamasında aranan şahıslar da gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:40 ABONE OL
Hatay'da 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması

İskenderun'da yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada aynı anda gerçekleştirilen uygulamalara özel harekât polisleri, çevik kuvvet, yunus polisleri, karakol polisleri de destek verdi. Yeni yıl öncesinde yapılan uygulamalar vatandaşın takdirini kazandı. Yapılan bu uygulamalar sayesinde birçok suçlu gözaltına alınırken uyuşturucu maddede ele geçirildi.

DRONE İLE TAKİP EDİLDİ

Yapılan uygulamaları yerinde inceleyen İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş önce polisleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı, ardından ise Drone aracına geçerek buradan tüm şehrin denetimini takip etti.

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Hatay'da 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması
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