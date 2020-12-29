Hoca ceza aldı, öğrenciler bayram yaptı

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Orhan D. hakkında 5 kadın öğrenci tarafından derslerde cinsel içerikli konuşarak kendilerini taciz ettiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı.

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen davanın 9'uncu duruşmasına sanık Orhan D. katılmazken; şikâyetçi öğrenciler T. G, G. Ö. ve avukatları Tolga Cangüloğlu duruşmada yer aldılar. Korona virüsü salgını nedeniyle basın mensuplarına kapalı düzenlenen duruşmada, mahkeme heyeti davanın sonucunu açıkladı. Orhan D, davanın sonucunda cinsel taciz suçundan her bir öğrenci için 10'ar ay, görevi kötüye kullanma suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 55 ay hapis ile cezalandırıldı.

İKİ AYRI SUÇ

Duruşmanın ardından öğrencilerin avukatı Tolga Cangüloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken; "Trakya Üniversitesi'nde görevli sanık Orhan D. ile ilgili 2 ayrı suçtan Danıştay kararı kapsamında kamu davası açılmıştı. Birisi cinsel taciz, birisi de görevi kötüye kullanma yönündeydi. Cinsel taciz yönünden her bir kadın öğrenciye yönelik 10'ar ay olmak üzere toplamda 50 ay erteleme ve para cezası olmaksızın hapis cezasına karar verildi. Görevi kötüye kullanma yönünden de yine aynı şekilde doğrudan 5 ay hapis cezası verildi. Toplamda 55 ay hapis cezası almış oldu. 1-2 hafta içinde de sanıkla ilgili idari karar çıktıktan sonra Trakya Üniversitesi tarafından da soruşturma nihai olarak tamamlanır. Büyük olasılıkla da ihracı gerçekleşecektir. Herkese hayırlısı olsun. İnşallah bu yapılanlar son bulur. Özellikle üniversite ortamında hiç olmamasını temenni ederiz" diye konuştu. Kadın öğrenciler ise davanın sonucunu alkışlarla kutladılar.