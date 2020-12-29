Son dakika: Buse Acar hortum felaketinde kayboldu! Bulunamıyor

BULUNAMADI

Karadan, denizden ve havadan yapılan tüm aramalara rağmen Buse Acar bulunamadı. Kızının arama çalışmalarını bir yıldır aralıksız sürdüren baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması olduğunu kaydetti. Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaşımlarında, kızlarına özlemlerini ve evlatlarının bulunamamasının verdiği üzüntüyü aktardıkları yazılarla yürek dağlıyor.