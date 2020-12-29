Son dakika: Buse Acar hortum felaketinde kayboldu! Bulunamıyor

Antaya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'dan (20) 705 gündür rastlanılmadı. Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.
EŞYALARI BULUNDU
Yaşana hortum felaketinden bir gün sonra 25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'ın çantası ile birlikte pil şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, Ağva Deresi'nin kayaları arasında bulundu.
Karadan, denizden ve havadan Buse Acar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. 3 gün sonra 27 Ocak günü Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Çamyuva sahilinde Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu. Devam eden ve 3 ay süren aralıksız çalışmalarda Kader Buse Acar'dan başka bir iz bulunamadı. 100'üncü günde Acar ailesinin isteği üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii gıyabi cenaze namazı kılındı.
ARACIN PARÇASI BULUNDU
Baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bulunan bu parçanın ardından arama çalışmaları bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı, ama yine sonuca ulaşılamadı. 16 Aralık 2019'da Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı.
BULUNAMADI
Karadan, denizden ve havadan yapılan tüm aramalara rağmen Buse Acar bulunamadı. Kızının arama çalışmalarını bir yıldır aralıksız sürdüren baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması olduğunu kaydetti. Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaşımlarında, kızlarına özlemlerini ve evlatlarının bulunamamasının verdiği üzüntüyü aktardıkları yazılarla yürek dağlıyor.
"CANIM KIZIM"
Baba Ahmet Acar'ın, "Kızımın 10 Mart 2018'de bizi Kıbrıs'ı gezdirdin. Bu gün dere çok sitem dolu yavrum. Çok yağmur yağdı. 24 Ocak 2019 saat 14:26:33 saniyede olduğu gibi, Rabbim can kaybı yaşatmasın. Babişim... Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz. Seni!!! Saf kalpli meleğim." şeklindeki paylaşımı yürekleri dağladı.