İstanbul'da sorumsuzlar ne kısıtlama tanıdı, ne yasak! 263 bin lira ceza kesildi

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü. Salgın tedbirlerine uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde; beş farklı adreste toplanarak iskambil oynayan ve alkol alan 83 kişi tespit edildi. Adresler tek tek denetlendi.

TOPLAMDA 263 BİN 640 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

3'ü kıraathane olmak üzere söz konusu beş adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan toplam 83 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 263 bin 640 lira idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLENDİ

Baskın yapılan beş adres de Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Ayrıca adreslerden 2'sinde ruhsatsız bir şekilde faaliyet yürütüldüğü de ortaya çıktı.