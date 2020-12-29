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Jandarma ’nın inlerine girdi

ve Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, Amanos Dağları'nda terör örgütü ’ya ait iki sığınak daha imha edildi. İmha edilmeden önce sığınakta yapılan aramaya 3 piyade tüfeği, 13 kg , 4.5 kilogram amonyum nitrat, 1 anti personel roket mühimmatı, 3 anti tank roket mühimmatı ve çok sayıda suç unsuru ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:09 ABONE OL
Jandarma PKK’nın inlerine girdi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Osmaniye ve Hatay'da operasyonların devam ettiği açıklandı. Terör örgütünün kış yapılanmasına darbe vurmak için yapılan operasyonlarda Osmaniye ve Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin terör örgütü PKK'ya ait iki sığınak bulunduğu bildirildi.

SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda aramaya 3 piyade tüfeği, 13 kg patlayıcı, 4.5 kilogram amonyum nitrat, 1 anti personel roket mühimmatı, 3 anti tank roket mühimmatı ve çok sayıda suç unsuru ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirten Jandarma Genel Komutanlığı sığınakların imha edildiğini açıkladı.

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Jandarma PKK’nın inlerine girdi
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