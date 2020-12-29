Jandarma PKK’nın inlerine girdi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Osmaniye ve Hatay'da operasyonların devam ettiği açıklandı. Terör örgütünün kış yapılanmasına darbe vurmak için yapılan operasyonlarda Osmaniye ve Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin terör örgütü PKK'ya ait iki sığınak bulunduğu bildirildi.

SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda aramaya 3 piyade tüfeği, 13 kg patlayıcı, 4.5 kilogram amonyum nitrat, 1 anti personel roket mühimmatı, 3 anti tank roket mühimmatı ve çok sayıda suç unsuru ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirten Jandarma Genel Komutanlığı sığınakların imha edildiğini açıkladı.