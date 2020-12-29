Kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı

Hırsızlık olayı Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Türk Telekom A.Ş'ye ait telefon kablosu sinyal ikazı verdi. İkaz verilen bölgede Türk Telekom ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Yeşilköy mahallesi PTT mevkiinde yer altından geçen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki fiber kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Türk Telekom yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen Dörtyol ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) kamera kayıtlarını izledi ve KAFES/KEP uygulamasında araştırma yaptı. Yapılan araştırmada daha önce kablo hırsızlığı suçundan kaydı olan F.Y. isimli şahsa ait iki aracın telefon kablolarının kesildiği yerde olduğu tespit edildi.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde çalınan kabloları yakarken Jandarma'nın geldiğini gören U.I. isimli şahıs hırsızlık yapılan yerde bulunan araçla kaçtı. Tekrar kamera kayıtlarına başvuran Jandarma araç içerisinde U.I. ile birlikte Ö.Y.'nin de olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen F.Y., U.I. ve Ö.Y. isimli şahıslar İskenderun ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Ö.Y. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.Y. ve U.I. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ele geçirilen kablolar da Türk Telekom yetkililerine teslim edildi.