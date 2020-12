Kadir Şeker’i örnek göstermişlerdi... 14 yıla mahkûm oldu!

HAKSIZ TAHRİKTEN İNDİRDİ

Son savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Cinayet zanlısı Yakup İskender'i mahkeme önce müebbet hapse mahkûm ettiğin açıkladı. Cinayetin haksız tahrik altında meydana geldiğini kaydeden mahkeme son alarak cezayı 14 yıla indirdi. Kararın ardından Yakup İskender "Çok üzgünüm" diye sözlerini yeniledi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU?

Olay, 4 Mart tarihinde, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Yakup İskender ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında, iki kadın müşteriye laf atıldığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'i dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İskender, hızla girdiği restoranından bıçak alıp, çıktı. İskender, Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralı Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Yakup İskender'i Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Yakup İskender'in götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında kesik bulunduğu belirlendi. Tedavisinin ardından Yakup İskender tutuklanmıştı.



Ziya Selçuk

İLK SAVUNMASINDA YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

Yakup İskender, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada ise müşterisi olan 2 kadını korumak adına bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek yaşananlardan üzgün olduğunu söylemişti. Olay gecesi daha önceden iş yerime geldikleri için tanıdığım Z.D. ve N. A isimli kızlar, iş yerime geldi. Ben o sırada iş yerini kapatmaya hazırlanıyordum ve kepengi yarıya kadar indirmiştim. Kızların isteğini yerine getirdim ve onlara yemek hazırlarken, A.K, O.K. ve K.B. yarım kepengin önüne dizilmiş şekilde kapıya geldi. Bana, 'Dayı bizi de doyur bakalım' diye el hareketleri yaptılar. Hatta 'Kokoreç mi yiyelim, köfte mi yiyelim' şeklinde değişik argoya kaçan el hareketleri yapıyorlardı. Bakışlarının da bir tuhaf olduğunu hissettim. Kendilerini uzaklaştırmak için 'Ekmek kalmadı, malzemem bitti. Şu anda size yapabileceğim yemek yok' dedim. O sırada A.K. kepenkten içeri girerek, 'Biz yemek isteyeceğiz. Sen de vermeyeceksin, seninle görüşeceğiz' dedi. Sonra gittiler. Onlar gittikten sonra kızlar bana, 'Dayı, bu şahıslar biraz önce bize asıldı, laf attılar, takip ettiler' dedi. Onlara 'İsterseniz kepengi tamamen indireyim, siz rahatça yemeğinizi yiyin' dedim. Sonrasında kepengi kumandayla indirdim. Kokoreci hazırlarken dışardan kepenge vurma sesleri geldi. Kimin vurduğunu görmedim ama sonrasında kendi iş yerinin önünde alkol alan O.K'ye, kepenge vuranın kendileri olup olmadığını sordum. Bana, 'Senin kepengin ile ne işimiz olur. Sen işine bak. Görüşeceğiz' dedi. Sonrasında iş yerime girdim ve tedirgin olan kızlar gitmek istediklerini söyledi. Ben de onlara, 'İstediğiniz yere bırakabilirim. Taksiyle de gönderebilirim. Korkmayın' dedim. Ardından kızlara diğer caddeye kadar eşlik ettim" diye ifade vermişti.

İKİ KADIN İFADE VERDİ

Olayda kendisini savunduğunu da belirten Yakup İskender, "Yanlarına giderek konunun uzamaması için konuşmak istedim. Ancak M.K. bana ağır küfürler etti. O.K. ağzını kapattı. Bu sırada, Ziya Selçuk bir anda anlamadığım bir şekilde yerinden kalktı ve bana yumruk attı. O an ortalık karıştı. Her yerden bana yumruk gelmeye başladı. Kafamı kaldırıp önümü göremiyordum. İşin içinde inanılmaz dayak ve linç vardı. Öleceğimi düşündüm. Sonra dükkanımın önüne kaçtım. Orası biraz daha aydınlıktı. Her tarafım kan içerisindeydi. Bana yine saldırdılar, ben de elimdeki bıçağı savurdum. Amacım kendimi savunmaktı. Hepsi güvenlik kamerası görüntülerinde mevcut" diye ifade vermişti.