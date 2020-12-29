Kahta’da uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın ilçelerinden Kahta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. 4 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
Operasyonda 15,71 gr eroin maddesi, 25,01 gr kubar esrar maddesi, 367,58 gr sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3,48 bonzai ham maddesi, 1,94 gram toz esrar maddesi, 38 adet sentetik ecza hapı, Pietro Baretta marka 7.65 çapında tabanca ve 10 adet fişek, Züber marka av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiği öğrenildi.