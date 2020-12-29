Kar en çok çocuklara yaradı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocuklar, 3 saatlik zamanlarını kızak kayarak geçiriyor. Edremit ilçesindeki çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıktı. Kısıtlamanın olmadığı 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerine aldıkları poşetlerle üç saatlik dışarı çıkma zamanlarını kızaklarla kayarak eğlendi.

Zamanlarını sürekli evde geçirdikleri için çok sıkıldıklarını aktaran çocuklar, "Şu anda sokağa çıkma yasağımız yok. Bizde kızak kayarak, kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak zamanımız geçireceğiz. Üç saat yetmiyor biraz daha süremiz fazla olsaydı. Tek isteğimiz 2021 yılında bu korona virüsün bitmesidir. Çünkü okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik" dedi.