Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te sahte alkole geçit yok

’te sahte alkole geçit yok

ün Safranbolu ilçesinde Yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisini alan polis ekipleri sahte içki ile etil alkol ele geçirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:13 ABONE OL
Karabük’te sahte alkole geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği istihbaratı üzerine yaptıkları çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde oturan A.A.'nın kaçak alkol yaptığını belirledi.

5 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet 5 litrelik, 6 adet 1.5 litrelik ve 7 adet 0.5 litrelik olmak üzere 17.5 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 litre de etil alkol ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Safranbolu Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te sahte alkole geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA