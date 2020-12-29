Karabük’te sahte alkole geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği istihbaratı üzerine yaptıkları çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde oturan A.A.'nın kaçak alkol yaptığını belirledi.

5 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet 5 litrelik, 6 adet 1.5 litrelik ve 7 adet 0.5 litrelik olmak üzere 17.5 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 litre de etil alkol ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Safranbolu Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.