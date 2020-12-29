Karadon’da maden işçisi yaşamını yitirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde meydana gelen iş kazasında, Soner Dağlıoğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadon Müessese Müdürlüğü'nde 08:00-16:00 vardiyasında 3. Kartiyede -360 kodunda üretim esnasında meydana gelen kazada vagona sıkışan maden işçisi Soner Dağlıoğlu yaşamını yitirdi.

Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkartılan işçinin olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Soner Dağlıoğlu

Hayatını kaybeden maden işçisi Soner Dağlıoğlu'nun (42) Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Filyos beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilirken, 2006 yılında TTK'ya işbaşı yaptığı öğrenildi.

Maden işçisi Dağlıoğlu'nun evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi.