Karayazı’nın yazısı değişiyor... Artık, terörle değil sporla anılıyor

Bir zamanlar terör örgütü PKK'ya en fazla örgüt üyesi gönderilen ilçe olarak anılan Erzurum'un Karayazı ilçesi, artık yetiştirdiği milli atletlerin başarıları ile konuşuluyor. Son yıllarda terörden arındırılan ilçede, yeni nesil hem sporda hem de eğitimde önemli başarılara imza atıyor. Son olarak Karayazı'da öğretmenlerin çocukları spora kazandırmak adına yaptığı çalışmalarla keşfedilen ve 3 yıl önce atletizm sporuna başlayan 16 yaşındaki Mevlüt Aras, İstanbul'da düzenlenen Salon Rekor Denemeleri yarışında 800 metrede yaptığı koşu ile U18 Türkiye rekoru kırdı. 1 dakika 51 saniye 38 saliselik derecesi ile gelecek vadeden milli atlet, duygularını SABAH'a anlattı.

"HAYALİM OLİMPİYATLAR"

Bir öğretmeninin ısrarları sonucu spora başladığını söyleyen Aras'ın hayali ise olimpiyatlarda Türk Bayrağını dalgalandırmak. Enka Spor Kulübü adına koşan ve Milli Sporcu ünvanı taşıyan 8 kardeşli Aras şunları söyledi; "Köyde okuduğum ortaokulda sosyal bilgiler öğretmenim bir yarışma yapılacağını söyledi. Ben elemelere katılmadı. Sonra ısrarı üzerine yarışmaya girdim. Birinci oldum. Sonra Erzurum'da yarışmalara gittik. Orada da birinci oldum. Böylelikle spora başlamış oldum. Çok çalıştım. Hocalarım çok ilgilendi. Valimiz, Kaymakamımız bizlerle hep ilgileniyor. Köyde çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. Köy hayatı da sporculuğumuzda bize ek avantajlar sağlıyor. İstanbul'da en son 4 yıl önce kırılan rekoru geçtim. Şuan rekor bende. İnşallah olimpiyatlara katılıp herkesi gururlandırmak istiyorum" dedi.

KARAYAZI, TERÖRLE DEĞİL SANATLA, SPORLA EĞİTİMLE ANILACAK

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ ise yaptığı açıklamada; "Biz artık buraların terörle anılmaması için devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık terörün bu çocuklara vadettiği ve sonu ölümle biten o hayatı değil geleceklerinde başarılar dolu bir hayat seçeneği veriyoruz. Bunun için çocuklarımı hem spora hem de eğitime teşvik ediyoruz. Hepsi bizim evlatlarımız. Çok güzel başarılar elde ediyorlar. Zaman zaman Sayın Valimiz ile çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Şehirde geziler düzenliyoruz. Çocuklarımızın aidiet duygusunu kazanmaları için her şeyi yapıyoruz ve karşılığını da hamdolsun görüyoruz. Bizleri gururlandırıyorlar. Artık terörle değil eğitimle sporla anılmaya başladık. Birçok sporcumuz milli atlet oldu. Karayazı Belediyemizin spor kulübünde yetişmeye devam eden sporcularımız var. Mevlüt evladımızın başarısını ilerde daha çok konuşacağız. Ülkemizin gurur kaynağı olacağından şüphem yok" diye konuştu.