Kartepe'de bir kişi tabancayı temizlerken annesini vurdu

Kartepe İlçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Zafer T(26), evde kendisine ait tabancayı temizlediği esnada, silahı bir anda ateş aldı art arda ateşlenen silahtan çıkan mermiler o esnada mutfakta oturan annesi Ayten T(57)'nin iki bacağına isabet etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zafer T ile evde bulunan diğer aile fertlerinin haber vermesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ayten T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olaya neden olan oğlu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.