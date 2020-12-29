Klarnet efsanesi hayata veda etti

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 90 yaşında vefat etti. Kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı 1.5 yıldır tedavi gördüğü ifade edilen Kandıralı'nın cenazesi, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Kandıralı, 1930'da İzmit'in Kandıra ilçesinde doğdu. Gerçek soyadı Kadıoğlu'ydu. Ancak Selahattin Pınar, sanatçıdan soyadını değiştirmesini ve Kandıra doğumlu olduğu için Kandıralı soyadını almasını istedi. Amatör düzeyde klarnet çalan babasının bir uğraş edinmesi için kendisini Kandıra Halkevi'ne yazdırmasıyla başlayan müzik sevdası, onu doğduğu kasabadan İstanbul'a getirdi.Çadır tiyatrolarının ardından Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda, Aksaray Çakır Gazinosu'nda, Üsküdar Salacak Gazinosu'nda, Taksim Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkarak o devrin ünlü isimlerine klarnetiyle eşlik etti. Gönüllerde taht kurup klarnet efsanesine dönüşen Kandıralı, TRT'deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının da simgesi haline geldi ve dönemin en büyük ses sanatçıları Behiye Aksoy, Mediha Demirkıran, Perihan Altındağ Sözeri, Safiye Ayla, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Bülent Ersoy gibi isimlere eşlik etmeye başladı. Zeki Müren'in klarnetçisi olan Şükrü Tunar'ın ölümünden sonra yerini Mustafa Kandıralı aldı. 20 yılı aşkın bir süre Zeki Müren'e klarnette eşlik etti. Kendi adıyla piyasaya çıkan oyun havası ağırlıklı bir repertuarı içeren 150 kadar plak, 20'den fazla kaset çıkaran efsane klarnetçi, 1960'larda ABD'de konser turu yaparak dünyaca ünlü klarnetçiye dönüştü. Birçok ödüle layık görülen Kandıralı, 24 Aralık 1996'da Büyük Kulüp'te jübile yaptı.