Kocaeli İş Mahkemeleri taşınıyor

Kocaeli Adliye Sarayı'ndaki yoğunluğun giderilmesi amacıyla taşınacak olan İş Mahkemeleri için Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkında çalışmalara başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak binanın teslim edilmesi planlanıyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞI TALEP ETMİŞTİ

Kocaeli Adliyesi'ndeki iş yükünün artması ve kullanılacak mekanın yetersizliği nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İş Mahkemeleri için Kadıköy Katlı Otoparkı'nda yer tahsisi yapıldı. Adliye Sarayı'nda hizmet veren 7 İş Mahkemesi'nin taşınacağı otoparkta ise çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3200 m²'lik alan içerisinde 8 adet Duruşma Salonu,13 adet Hâkim Odası, 13 adet Mahkeme Kalem Odası, 2 adet Arabuluculuk Odası, Vezne Bankosu, 1 Adet Güvenlik Odası ve Duruşma, Hâkim ve Mahkeme koridoru olmak üzere 3 adet koridor bulunacak. Tüm mahallerin zemin kaplaması kaymaz seramikten yapılacak olan çalışmada tavan taşyünü asma tavan kaplaması, duvar alçı sıva ve su bazlı boya yapılacak. Yangına dayanıklı özel alçıpan bölmelerin yanı sıra kapıların kanadı masif ahşap, alüminyum kasalı olacak. Mahallerin ön duvarları ise Alüminyum jaluzi bölme olarak yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE KABUL EDİLDİ

2019 yılı Temmuz ayındaki Büyükşehir Meclisi'nde İzmit Kadıköy Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkın 1. Kat 18 numaralı bağımsız bölümün İş Mahkemeleri tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilmişti. İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkı'nda, 805 araçlık otoparkın yanı sıra İSU İzmit İlçe Müdürlüğü, Kadıköy Düğün Salonu ve İcra Mahkemeleri ile icra daireleri bulunuyor.