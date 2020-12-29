Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kurtarıcı firmasına ait otoparkta, arızalı bir çekiciyi tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), aracın hareket etmesi sonucu lastiğin altında kaldı.

Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olayı gören otopark çalışanlarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki vinçle aracın kaldırılması ile aracın altından çıkartılan Mustafa Haşiloğlu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YASA BOĞDU



Olay yerinden polis tarafından incelemelerde bulunulurken, olayı duyarak olay yerine gelen Haşiloğlu'un ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerini sonrası Haşiloğlu'nun cenazesi adli işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Mustafa Haşiloğlu'nun acı haberi sevenlerini yasa boğdu. İzmit 42 Evler Körfez Mahallesinde ikamet eden evli ve 6 çocuk babası olan Mustafa Haşiloğlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.