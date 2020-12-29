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’nde operasyonu: 5 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:19 ABONE OL
Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyumlar doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 5 kişinin yakalanması amacıyla, sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yer aramalarında, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgularına başlandı. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında
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