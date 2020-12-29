Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyumlar doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 5 kişinin yakalanması amacıyla, sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yer aramalarında, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgularına başlandı. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.