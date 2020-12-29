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’de 1,5 yaşındaki çocuk 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

’de evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk  hayatını kaybetti.  Olay saat 11.30 sıralarında ’nde bir sitenin içinde bulunan 17 katlı binanın 13. katında meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:44 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:51 ABONE OL
Küçükçekmece’de 1,5 yaşındaki çocuk 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir sitenin içinde bulunan 17 katlı binanın 13. katında meydana geldi.

İstanbul Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

İddiaya göre Annesi temizlik yaptığı sırada koltuk üzerinde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Hümanaz Çalışkan açık olan pencereye yöneldi. Daha sonra pencereden sarkan Hümanaz Çalışkan, dengesini kaybederek 13. kattan aşağıya düştü. Bebeğin aşağıya düştüğünü gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hümanaz Çalışkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek dairede ve olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olay ilgili soruşturması sürüyor.

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Küçükçekmece’de 1,5 yaşındaki çocuk 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
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