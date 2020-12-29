Kurtalan’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Kullanımının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Batman plakalı araç ile Batman ilinden Kurtalan ilçesine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi alındı.

Olay ile ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanabilmesine yönelik olarak yürütülen fiziki takip ve devamında düzenlenen operasyonda İ.A. ve M.S.G. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu Batman plakalı araç, Kurtalan ilçesi Yunuslar Mezrası'nda yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte 2 kilo 600 gram toz esrar ve şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ele geçirildi.



Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu, gözaltına alınan (İ.A.) isimli şüpheli tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

M.S.G. isimli şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.